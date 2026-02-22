news_header_top
Общество 22 февраля 2026 16:26

В ДУМ РТ объяснили, почему таравих-намаз состоит из 20 ракаатов

Фото: © «Татар-информ»

С наступлением священного месяца Рамадан мусульмане в ночное время посещают мечети для совершения таравих-намаза. О том, почему эта молитва состоит именно из 20 ракаатов, рассказал казый Казани, начальник шариатского отдела ДУМ РТ Булат Мубараков.

«Таравих состоит из двадцати ракаатов. Если заявлять об обратном (о том, что узаконенное количество ракаатов не может превышать восьми), то это, в некотором смысле, обвинение большей части ученых уммы в незнании арабского языка», – написал Мубараков в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что особенностью арабского языка служит, помимо единственного и множественного, еще и двойственного числа.

«Множественное число от арабского слова – "тарвиха", что переводится как «отдых» в перерывах после каждых четырех ракаатов намаза. Если бы узаконенным количеством ракаатов таравих намаза было восемь, то намаз бы не назывался "таравих", его бы назвали: "тарвихатан", что является двойственным числом от слова "тарвиха". Поскольку восемь ракаатов намаза могли бы означать наличие двух отдыхов и никак не более», – добавил Мубараков.

Напомним, что таравих-намаз в мечетях совершается сразу после ночной (иша) молитвы. В этом намазе рекомендуется прочитать весь Коран на протяжении месяца Рамадан.

