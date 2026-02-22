news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 22 февраля 2026 12:00

Чай с хазратом: о размере фитр-садака в Рамадан и правилах таравих-намаза

Имам объяснил важность выплаты фитр-садака в Рамадан

Читайте нас в
Телеграм

Месяц Рамадан знаменателен не только уразой, но также фитр-садака и таравих-намазом. О том, сколько необходимо жертвовать, а также какое количество ракаатов нужно прочитывать в таравих-намазе, в интервью «Татар-информу» в рамках проекта «Чай с хазратом» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.

Чай с хазратом: о размере фитр-садака в Рамадан и правилах таравих-намаза
Рустам Хайруллин: «Если перевести слово «фитр» на русский язык, оно означает «очищение»
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы даем очистительную милостыню, чтобы Всевышний простил наши мелкие прегрешения»

– Рустам хазрат, в чем значимость фитр-садака?

– Если перевести слово «фитр» на русский язык, оно означает «очищение». Во время уразы мы где-то повысили голос, какие-то были дурные мысли. Поэтому мы даем эту очистительную милостыню, чтобы Всевышний простил наши мелкие прегрешения во время уразы, а мы за уразу получили полную награду.

Далее – эта милостыня нужна, чтобы, как говорил Пророк, нуждающиеся в день праздника радовались, чтобы у них тоже был праздник, чтобы они чувствовали значимость уразы.

– В каком размере должна быть фитр-садака? И можно ли ее давать деньгами?

– Сколько именно нужно давать? Во время Пророка не мерили килограммами. Они отдавали финиками в основном, и у них такое мерило было, которое называлось «саа» (арабская мера вычисления объема сыпучих веществ, – прим. Т.-и). Это современным языком примерно трехлитровая банка. И когда мы говорим, что нужно дать трехлитровую банку круп или фиников, людям это тяжело, поскольку нужно идти в магазин, покупать нужный объем.

Духовное управление мусульман упрощает эту задачу, оно переводит это в деньги. И после этого мы слышим столько комментариев негативных, а на самом деле ДУМ упрощает людям выплату фитр-садака. Допустим, я должен отдать фитр-садака, но я не хочу идти покупать сейчас эти финики. Тогда идет расчет, а сколько это в рублях. Получается, что финиками трехлитровая банка – это столько-то рублей, зерном – это столько-то рублей.

И мы уже деньгами можем отдать нуждающемуся человеку, и тем самым он порадуется и мы порадуемся. Очень часто верующие пожертвование приносят в мечеть, мы потом это все переделываем в продукты и раздаем нуждающимся людям. Это, конечно, трудоемко, но приятно – помогать людям. И поэтому я всегда обращаюсь к молодежи со словами: «Вы лучше зайдите в магазин, купите вот этих сыпучих продуктов на эти 200 рублей (минимальный размер фитр-садака, установленный решением ДУМ РТ, – прим. Т.-и)». И здесь есть небольшая хитрость. Человек купленное на 200 рублей положит в пакетик и подумает: «Как сейчас я так мало отдам?» И после этого он, конечно же, пакетик забивает продуктами побольше.

«ДУМ упрощает людям выплату фитр-садака. Допустим, я должен отдать фитр-садака, но я не хочу идти покупать сейчас эти финики. Тогда идет расчет, а сколько это в рублях»

Фото: © «Татар-информ»

«Не нужно искать нуждающихся в Африке»

– Кому можно давать фитр-садака?

– В первую очередь обратите внимание на нуждающихся среди родственников или соседей. Если таковых нет, идите дальше: махалля, район, микрорайон. Не нужно искать нуждающихся где-то в Африке. Кто-то может сказать: «Хазрат, а сейчас где нуждающиеся?» Вот если ваша тетя или дядя остались одни, у них одна пенсия. Вот когда ваша тетя жила с дядей, у них было две пенсии. Одну пенсию они кушали, другая пенсия уходила на квартплату, а сейчас у нее одна пенсия. И мы же все умеем считать, мы все учились в школе, институте. Просто посчитайте: у нее пенсия столько-то, столько-то квартплата, столько-то уходит на еду. Возможно, ваша родная тетя мясо не ела уже давно, но она не скажет, что ей тяжело.

Нельзя давать фитр-садака прямым родственникам: матери, отцу, детям, внукам, бабушкам и дедушкам, поскольку они находятся на нашем обеспечении. Если моя мама голодает, я в рай не попаду. Если моя бабушка голодает, я в рай не попаду. Если мои дети, мои внуки голодают, я в рай не попаду.

«Очень часто верующие пожертвование приносят в мечеть, мы потом это все переделываем в продукты и раздаем нуждающимся людям»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Общепринятая сунна – 20 ракаатов. А можно меньше?»

– Почему в Рамадан желательно совершать таравих-намаз?

– Значимость таравих-намаза очень велика. Это единственный из добровольных намазов, который читается коллективно. Кроме того, этот намаз совершается именно в месяц Рамадан, в другое время он не читается. Во многих мечетях во время таравих-намазов мы прочитываем Коран полностью, а за это величайшая награда.

Поэтому всем нам нужно стараться, особенно когда наступает Ночь предопределения. В эту ночь мы читаем и таравих-, и тахаджут-намазы, мы просим у Аллаха, чтобы он простил грехи, принял молитвы и дал нам благодать в будущем. Этот месяц очень быстро пролетит, и поэтому нужно стараться каждый день совершать таравих-намазы.

– Сколько ракаатов нужно совершать в таравих-намазе?

– Общепринятая сунна – это 20 ракаатов. Кто-то спросит: «Хазрат, а можно меньше?» Конечно же, можно, но помните мультфильм был, когда он принес шкуру и говорит: «Сшейте шапку». Другой отвечает: «Да, хорошо». Затем первый спрашивает: «А можно две?» «А можно три? А можно пять?» Другой говорит: «Да, конечно». И сшил ему пять маленьких шапочек. Конечно же, можно и меньше прочитать, но твоя награда будет меньше. Чтобы получить стопроцентную награду, нужно прочитать 20 ракаатов.

Также часто спрашивают: «Хазрат, я не смог пойти в мечеть. Могу я дома прочитать?» Вы можете прочитать таравих-намаз дома с женой, с детьми. Но лучше с семьей прийти в мечеть и в мечети совершать таравих-намаз.

***

Оставляйте в окне под текстом свои вопросы на тему ислама – Рустам хазрат даст на них подробные ответы, и мы покажем их в следующих подкастах.

ДРУГИЕ ВЫПУСКИ #ЧАЙ С ХАЗРАТОМ

#чай с хазратом #ислам #рамадан #ураза #намаз #пожертвование #помощь нуждающимся #имам #мусульмане #Религия
news_right_1
news_right_2
news_right_3
news_bot
В топе
Депутат Госдумы Анатолий Иванов назначил участника СВО своим помощником

Депутат Госдумы Анатолий Иванов назначил участника СВО своим помощником

21 февраля 2026
Минниханов назвал Бугульминский район одним из промышленных центров Татарстана

Минниханов назвал Бугульминский район одним из промышленных центров Татарстана

21 февраля 2026