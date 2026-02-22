Чай с хазратом: о размере фитр-садака в Рамадан и правилах таравих-намаза

Месяц Рамадан знаменателен не только уразой, но также фитр-садака и таравих-намазом. О том, сколько необходимо жертвовать, а также какое количество ракаатов нужно прочитывать в таравих-намазе, в интервью «Татар-информу» в рамках проекта «Чай с хазратом» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.





Рустам Хайруллин: «Если перевести слово «фитр» на русский язык, оно означает «очищение»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы даем очистительную милостыню, чтобы Всевышний простил наши мелкие прегрешения»

– Рустам хазрат, в чем значимость фитр-садака?

– Если перевести слово «фитр» на русский язык, оно означает «очищение». Во время уразы мы где-то повысили голос, какие-то были дурные мысли. Поэтому мы даем эту очистительную милостыню, чтобы Всевышний простил наши мелкие прегрешения во время уразы, а мы за уразу получили полную награду.

Далее – эта милостыня нужна, чтобы, как говорил Пророк, нуждающиеся в день праздника радовались, чтобы у них тоже был праздник, чтобы они чувствовали значимость уразы.

– В каком размере должна быть фитр-садака? И можно ли ее давать деньгами?

– Сколько именно нужно давать? Во время Пророка не мерили килограммами. Они отдавали финиками в основном, и у них такое мерило было, которое называлось «саа» (арабская мера вычисления объема сыпучих веществ, – прим. Т.-и). Это современным языком примерно трехлитровая банка. И когда мы говорим, что нужно дать трехлитровую банку круп или фиников, людям это тяжело, поскольку нужно идти в магазин, покупать нужный объем.

Духовное управление мусульман упрощает эту задачу, оно переводит это в деньги. И после этого мы слышим столько комментариев негативных, а на самом деле ДУМ упрощает людям выплату фитр-садака. Допустим, я должен отдать фитр-садака, но я не хочу идти покупать сейчас эти финики. Тогда идет расчет, а сколько это в рублях. Получается, что финиками трехлитровая банка – это столько-то рублей, зерном – это столько-то рублей.

И мы уже деньгами можем отдать нуждающемуся человеку, и тем самым он порадуется и мы порадуемся. Очень часто верующие пожертвование приносят в мечеть, мы потом это все переделываем в продукты и раздаем нуждающимся людям. Это, конечно, трудоемко, но приятно – помогать людям. И поэтому я всегда обращаюсь к молодежи со словами: «Вы лучше зайдите в магазин, купите вот этих сыпучих продуктов на эти 200 рублей (минимальный размер фитр-садака, установленный решением ДУМ РТ, – прим. Т.-и)». И здесь есть небольшая хитрость. Человек купленное на 200 рублей положит в пакетик и подумает: «Как сейчас я так мало отдам?» И после этого он, конечно же, пакетик забивает продуктами побольше.

«ДУМ упрощает людям выплату фитр-садака. Допустим, я должен отдать фитр-садака, но я не хочу идти покупать сейчас эти финики. Тогда идет расчет, а сколько это в рублях» Фото: © «Татар-информ»

«Не нужно искать нуждающихся в Африке»

– Кому можно давать фитр-садака?

– В первую очередь обратите внимание на нуждающихся среди родственников или соседей. Если таковых нет, идите дальше: махалля, район, микрорайон. Не нужно искать нуждающихся где-то в Африке. Кто-то может сказать: «Хазрат, а сейчас где нуждающиеся?» Вот если ваша тетя или дядя остались одни, у них одна пенсия. Вот когда ваша тетя жила с дядей, у них было две пенсии. Одну пенсию они кушали, другая пенсия уходила на квартплату, а сейчас у нее одна пенсия. И мы же все умеем считать, мы все учились в школе, институте. Просто посчитайте: у нее пенсия столько-то, столько-то квартплата, столько-то уходит на еду. Возможно, ваша родная тетя мясо не ела уже давно, но она не скажет, что ей тяжело.

Нельзя давать фитр-садака прямым родственникам: матери, отцу, детям, внукам, бабушкам и дедушкам, поскольку они находятся на нашем обеспечении. Если моя мама голодает, я в рай не попаду. Если моя бабушка голодает, я в рай не попаду. Если мои дети, мои внуки голодают, я в рай не попаду.

«Очень часто верующие пожертвование приносят в мечеть, мы потом это все переделываем в продукты и раздаем нуждающимся людям» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Общепринятая сунна – 20 ракаатов. А можно меньше?»

– Почему в Рамадан желательно совершать таравих-намаз?

– Значимость таравих-намаза очень велика. Это единственный из добровольных намазов, который читается коллективно. Кроме того, этот намаз совершается именно в месяц Рамадан, в другое время он не читается. Во многих мечетях во время таравих-намазов мы прочитываем Коран полностью, а за это величайшая награда.

Поэтому всем нам нужно стараться, особенно когда наступает Ночь предопределения. В эту ночь мы читаем и таравих-, и тахаджут-намазы, мы просим у Аллаха, чтобы он простил грехи, принял молитвы и дал нам благодать в будущем. Этот месяц очень быстро пролетит, и поэтому нужно стараться каждый день совершать таравих-намазы.

– Сколько ракаатов нужно совершать в таравих-намазе?

– Общепринятая сунна – это 20 ракаатов. Кто-то спросит: «Хазрат, а можно меньше?» Конечно же, можно, но помните мультфильм был, когда он принес шкуру и говорит: «Сшейте шапку». Другой отвечает: «Да, хорошо». Затем первый спрашивает: «А можно две?» «А можно три? А можно пять?» Другой говорит: «Да, конечно». И сшил ему пять маленьких шапочек. Конечно же, можно и меньше прочитать, но твоя награда будет меньше. Чтобы получить стопроцентную награду, нужно прочитать 20 ракаатов.

Также часто спрашивают: «Хазрат, я не смог пойти в мечеть. Могу я дома прочитать?» Вы можете прочитать таравих-намаз дома с женой, с детьми. Но лучше с семьей прийти в мечеть и в мечети совершать таравих-намаз.

***

