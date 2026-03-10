news_header_top
Общество 10 марта 2026 10:42

В ДУМ РТ объяснили, нарушает ли уразу применение назальных капель или спрея

В ДУМ РТ объяснили, нарушает ли уразу применение назальных капель или спрея
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Применение спреев и капель для носа во время поста нарушает его. Об этом сообщил руководитель шариатского отдела ДУМ РТ Булат Мубараков.

«При применении спреев и капель для носа от аллергического ринита лекарство проходит через носоглотку внутрь организма. Соответственно, это будет нарушать пост», – написал Мубараков в своем телеграм-канале.

Он добавил, что применение лекарства по назначению врача в светлое время суток оправданно, а значит, греха за это не будет.

«Соответственно вам нужно будет нарушенный пост возместить в любой другой день», – отметил Мубараков.

#ураза #рамадан #ДУМ РТ
Новости партнеров