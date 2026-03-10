В ДУМ РТ объяснили, нарушает ли уразу применение назальных капель или спрея
Применение спреев и капель для носа во время поста нарушает его. Об этом сообщил руководитель шариатского отдела ДУМ РТ Булат Мубараков.
«При применении спреев и капель для носа от аллергического ринита лекарство проходит через носоглотку внутрь организма. Соответственно, это будет нарушать пост», – написал Мубараков в своем телеграм-канале.
Он добавил, что применение лекарства по назначению врача в светлое время суток оправданно, а значит, греха за это не будет.
«Соответственно вам нужно будет нарушенный пост возместить в любой другой день», – отметил Мубараков.