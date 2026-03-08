«Чай с хазратом»: Ночь Предопределения – когда она наступит и как ее провести мусульманам

В последнюю декаду Рамадана наступит Ночь Предопределения (Лейлят аль-Кадр). О том, по каким признакам можно понять ее наступление, какая награда полагается за благие дела в эту ночь, в интервью «Татар-информу» в рамках проекта «Чай с хазратом» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.





Фото: © «Татар-информ»

Самая почитаемая ночь в исламе

Ночь Предопределения относится к числу особо почитаемых ночей в исламе. Эта ночь обладает множеством достоинств, поэтому мусульмане стараются найти ее, чтобы получить как можно больше награды. В отличие других благословенных ночей точная дата Ночи Предопределения неизвестна. В этом заключается ее смысл – верующие должны быть в поиске этой ночи.

Кроме того, Ночь Кадр приходится на священный месяц Рамадан, что также усиливает ее значимость в глазах верующих. О важности этой ночи также свидетельствует тот факт, что в Коране ей посвящена целая сура – «аль-Кадр» («Предопределение»). В ней рассказывается о достоинстве этой ночи, а также о возможной награде за благие деяния, совершенные в эту ночь.

Признаки Ночи Предопределения

Имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин посоветовал верующим на протяжении всего оставшегося Рамадана усердствовать в поклонении, совершении благих дел.

– Рустам хазрат, когда наступит Ночь Кадр? И как понять, что это именно она?

– Есть Ночь Предопределения, когда мы читаем таравих-намаз, тахаджуд-намаз, просим у Аллаха, чтобы он нас простил и дал нам благодать в будущем. Мы стараемся искать эту ночь. Пророк сказал, что это нечетная ночь в последние 10 дней Рамадана. Многие также усердствуют в поклонении в 27-ю ночь Рамадана (ночь с 16 на 17 марта). Ее Пророк описывает, и в Коране есть целя сура, посвященная ей, которая называется Кадр. В эту ночь тишина, светло, ветра нет, животные не шумят, собаки не лают и все ангелы спускаются на землю.

Ночь Кадр приходится на священный месяц Рамадан, что также усиливает ее значимость в глазах верующих Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Эта ночь лучше, чем тысяча месяцев»

– Почему Ночь Кадр так значима для мусульман?

– Аллах в Коране говорит, что эта ночь лучше, чем тысяча месяцев, а это примерно 83 года. Представляете, если вы в Ночь Предопределения, допустим, нуждающейся бабушке занесли буханку хлеба, а вам запишется награда такая, как будто вы 83 года каждый день это делали. Если в эту ночь сделать что-то хорошее, то по уровню награды оно в тысячи раз увеличивается. Поэтому обязательно эту ночь нужно провести в молитвах. К тому же в эту ночь все дуа принимаются.

Как уже было сказано ранее, Ночь Предопределения выпадает в последние десять ночей Рамадана по нечетным дням. Соответственно, это 21-я ночь (с 10 на 11 марта), 23-я ночь (с 12 на 13 марта), 25-я ночь (с 14 на 15 марта), 27-я ночь (с 16 на 17 марта) и 29-я ночь (с 18 на 19 марта). Причем наиболее вероятной датой считается 27-я ночь Рамадана (с 16 на 17 марта).

В последнюю декаду Рамадана мусульманам по ночам рекомендуется обращаться с мольбами к Всевышнему. Есть специальные дуа, которые желательно читать именно в Ночь Кадр Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Какую дуа читать в Ночь Предопределения

В последнюю декаду Рамадана мусульманам по ночам рекомендуется обращаться с мольбами к Всевышнему. Есть специальные дуа, которые желательно читать именно в Ночь Кадр.

Текст дуа: «Аллахумма Инняка афуввун тухыббуль-афва фафу анни».

Перевод: «О Аллах! Поистине, Ты прощающий, ты любишь прощать, так прости же меня».