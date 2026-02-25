news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 25 февраля 2026 12:05

В ДУМ РТ объяснили, может ли соблюдать уразу тот, кто не совершает намаз

Читайте нас в
Телеграм
В ДУМ РТ объяснили, может ли соблюдать уразу тот, кто не совершает намаз
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Пост в месяц Рамадан обязателен даже для мусульман, которые не совершают намаз. Об этом сообщил казый Казани, начальник шариатского отдела ДУМ РТ Булат Мубараков.

«Фетва о том, что пост остается обязательным для человека, даже если он не совершает намаз, никоим образом не является поощрением отказа от молитвы. Она лишь подтверждает, что отсутствие намаза не освобождает от обязанности соблюдать пост», – написал Мубараков в своем телеграм-канале.

Напомним, месяц Рамадан продлится до 19 марта. Во время уразы верующим предписано воздерживаться от употребления пищи, питья воды и вступления в интимную близость.

читайте также
Чай с хазратом: о размере фитр-садака в Рамадан и правилах таравих-намаза
Чай с хазратом: о размере фитр-садака в Рамадан и правилах таравих-намаза
#рамадан #ураза #намаз #ДУМ РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов в Сухуме: встреча с Гунбой и реконструкция набережной при участии Татарстана

Минниханов в Сухуме: встреча с Гунбой и реконструкция набережной при участии Татарстана

24 февраля 2026
Выплаты, трудоустройство и реабилитация: как в РТ поддерживают ветеранов и участников СВО

Выплаты, трудоустройство и реабилитация: как в РТ поддерживают ветеранов и участников СВО

24 февраля 2026