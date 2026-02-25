В ДУМ РТ объяснили, может ли соблюдать уразу тот, кто не совершает намаз

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Пост в месяц Рамадан обязателен даже для мусульман, которые не совершают намаз. Об этом сообщил казый Казани, начальник шариатского отдела ДУМ РТ Булат Мубараков.

«Фетва о том, что пост остается обязательным для человека, даже если он не совершает намаз, никоим образом не является поощрением отказа от молитвы. Она лишь подтверждает, что отсутствие намаза не освобождает от обязанности соблюдать пост», – написал Мубараков в своем телеграм-канале.

Напомним, месяц Рамадан продлится до 19 марта. Во время уразы верующим предписано воздерживаться от употребления пищи, питья воды и вступления в интимную близость.