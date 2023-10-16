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В ДТП с лосем под Нижнекамском, где погибли мужчина и мальчик, пострадали еще два ребенка
В смертельной аварии, которая произошла в минувшую субботу под Нижнекамском, пострадали два ребенка, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
Напомним, 14 октября 39-летний водитель Skoda на большой скорости сбил лося. В результате мужчина и 11-летний пассажир, что сидел рядом с водителем, скончались на месте от полученных травм.
Как рассказали в Госавтоинспекции Татарстана, также в больницу доставили двух пассажиров – детей в возрасте 5 и 12 лет.
По предварительным данным, водитель нарушил скоростной режим и проигнорировал знак «дикие животные», в результате чего произошла авария.
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