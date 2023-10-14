Под Нижнекамском иномарка сбила лося, водитель и 11-летний пассажир погибли

Под Нижнекамском в аварии погибли мужчина и подросток. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы.

По их информации, на трассе Нижнекамск – Челны Skoda сбила лося, после чего улетела в кювет.

Фото: © Очевидцы

В результате погиб водитель иномарки и 11-летний парень, который сидел спереди.

Фото: © Очевидцы

Женщину и ребенка, в возрасте около 5-6 лет, увезли в реанимацию врачи.