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Руc Тат
Происшествия 14 октября 2023 21:09

Под Нижнекамском иномарка сбила лося, водитель и 11-летний пассажир погибли

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Под Нижнекамском в аварии погибли мужчина и подросток. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы.

По их информации, на трассе Нижнекамск – Челны Skoda сбила лося, после чего улетела в кювет.

Фото: © Очевидцы

В результате погиб водитель иномарки и 11-летний парень, который сидел спереди.

Фото: © Очевидцы

Женщину и ребенка, в возрасте около 5-6 лет, увезли в реанимацию врачи.

#смертельное дтп
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