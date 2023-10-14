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Под Нижнекамском иномарка сбила лося, водитель и 11-летний пассажир погибли
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Под Нижнекамском в аварии погибли мужчина и подросток. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы.
По их информации, на трассе Нижнекамск – Челны Skoda сбила лося, после чего улетела в кювет.
В результате погиб водитель иномарки и 11-летний парень, который сидел спереди.
Женщину и ребенка, в возрасте около 5-6 лет, увезли в реанимацию врачи.
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