В ДТП на трассе в Тетюшском районе погибла легкоатлетка из Зеленодольска

В результате ДТП в Тетюшском районе Татарстана погибла 19-летняя легкоатлетка из Зеленодольска.

Как рассказали в администрации Зеленодольского района РТ, воспитанница спортшколы № 4 Милена Малюшкина лидер прошлого зимнего сезона в Татарстане на дистанции 400 метров, она более десяти раз поднималась на пьедестал почета. В июне Милена заняла второе место на первенстве ПФО среди девушек до 20 лет.

«Татар-информ» рассказывал, что вчера вечером «Лада» с 19-летней девушкой за рулем вылетела с трассы, ее юная пассажирка погибла. Трагедия произошла недалеко от села Байрашево Тетюшского района РТ.