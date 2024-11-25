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В Татарстане «Лада» с 19-летней девушкой за рулем вылетела с трассы, пассажирка погибла
Трагедия произошла накануне в половине девятого вечера недалеко от села Байрашево Тетюшского района РТ.
По данным Прокуратуры РТ, 19-летняя водитель не справилась с управлением, когда объезжала препятствие на трассе, «Лада Калина» вылетела в кювет.
В салоне авто находились еще четыре пассажирки. Одна из них – 19-летняя девушка – погибла. Трое других госпитализированы. Водитель от госпитализации отказалась.
На место происшествия выехал заместитель прокурора Тетюшского района РТ Булат Закиров.
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