В Татарстане «Лада» с 19-летней девушкой за рулем вылетела с трассы, пассажирка погибла

Трагедия произошла накануне в половине девятого вечера недалеко от села Байрашево Тетюшского района РТ.

По данным Прокуратуры РТ, 19-летняя водитель не справилась с управлением, когда объезжала препятствие на трассе, «Лада Калина» вылетела в кювет.

В салоне авто находились еще четыре пассажирки. Одна из них – 19-летняя девушка – погибла. Трое других госпитализированы. Водитель от госпитализации отказалась.

На место происшествия выехал заместитель прокурора Тетюшского района РТ Булат Закиров.