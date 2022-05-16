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Ру Тат
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Здоровье
16 мая 2022  18:58
Эвелина Киселёва

В ДРКБ Татарстана рассказали о состоянии ребенка, которого сбил внедорожник в Бугульме

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Одного из детей, которого днем в субботу сбил внедорожник в Бугульме, на реанимобиле перевезли в Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана. Об этом «Татар-информу» рассказали в клинике.

«12-летний подросток в стабильно тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких», – рассказали агентству в больнице.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ДТП произошло в минувшую субботу, водитель внедорожника не выбрал безопасную скорость, не уступил дорогу двум детям, переходившим проезжую часть, и сбил их.

В ДРКБ рассказали, что из ЦРБ ребенка доставили в республиканскую клинику на следующий день, 15 мая. Сейчас специалисты ДРКБ оказывают ребенку всю необходимую медицинскую помощь.

#сбил на зебре
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