В ДРКБ Татарстана рассказали о состоянии ребенка, которого сбил внедорожник в Бугульме

Одного из детей, которого днем в субботу сбил внедорожник в Бугульме, на реанимобиле перевезли в Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана. Об этом «Татар-информу» рассказали в клинике.

«12-летний подросток в стабильно тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких», – рассказали агентству в больнице.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ДТП произошло в минувшую субботу, водитель внедорожника не выбрал безопасную скорость, не уступил дорогу двум детям, переходившим проезжую часть, и сбил их.

В ДРКБ рассказали, что из ЦРБ ребенка доставили в республиканскую клинику на следующий день, 15 мая. Сейчас специалисты ДРКБ оказывают ребенку всю необходимую медицинскую помощь.