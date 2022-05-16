В Бугульме внедорожник сбил двух детей, переходивших дорогу

ДТП произошло в минувшую субботу около часа дня в Бугульме.

Как стало известно агентству, водитель внедорожника Huyndai не выбрал безопасную скорость, не уступил дорогу двум детям, переходившим проезжую часть, и сбил их.

По рассказам очевидцев, один автомобиль притормозил, чтобы пропустить юных пешеходов, а водитель корейского авто не увидел детей.

«В результате аварии пострадали двое детей – 11 и 12 лет. Оба ребенка доставлены в больницу», – поделились с агентством свидетели ДТП.

