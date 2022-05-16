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Ру Тат
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Происшествия
16 мая 2022  15:34
Полина Шевчук

В Бугульме внедорожник сбил двух детей, переходивших дорогу

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ДТП произошло в минувшую субботу около часа дня в Бугульме.

Как стало известно агентству, водитель внедорожника Huyndai не выбрал безопасную скорость, не уступил дорогу двум детям, переходившим проезжую часть, и сбил их.
По рассказам очевидцев, один автомобиль притормозил, чтобы пропустить юных пешеходов, а водитель корейского авто не увидел детей.

«В результате аварии пострадали двое детей – 11 и 12 лет. Оба ребенка доставлены в больницу», – поделились с агентством свидетели ДТП.
 

#сбил ребенка #сбили детей
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