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Ру Тат
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Здоровье
25 апреля 2022  09:10
Эвелина Киселёва

В ДРКБ Татарстана рассказали о состоянии детей, отравившихся угарным газом

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В приемное отделение Детской республиканской клинической больницы поступили двое детей 7 и 12 лет с признаками отравления угарным газом. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.

«Состояние детей на данный момент оценивается как стабильное, проводятся все необходимые медицинские обследования», – отметили в ДРКБ.

Напомним, что ночью в Казани супруги и двое детей отравились угарным газом в квартире жилого дома по адресу Краснококшайская, 154.

Врачи ДРКБ в свою очередь призывают родителей быть бдительными, беречь своих детей, убрать от них предметы, которыми не должны пользоваться малолетние, особенно во время дачного сезона.

#отравление #угарный газ #дркб
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