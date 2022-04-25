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Ру Тат
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Происшествия
25 апреля 2022  08:02
Павел Климчак

Ночью в Казани супруги и двое детей отравились угарным газом в квартире

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Инцидент произошел в многоквартирном жилом доме по адресу Краснококшайская, 154. Четверо человек в одной из квартир отравились угарным газом – 36-летний мужчина, 37-летняя женщина, а также мальчик и девочка 12 и 7 лет.

Всех их с отравлением средней степени тяжести госпитализировали в больницу: мужчину отвезли в горбольницу №7, а женщину с детьми – в ДРКБ. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прокуратура Казани начала проверку произошедшего, как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Следком возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#Отравление угарным газом
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