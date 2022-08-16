В ДРКБ Татарстана привезли мальчика, который выпал из окна в Челнах

В Детскую республиканскую клиническую больницу на реанимобиле доставили четырехлетнего мальчика, который выпал из окна девятого этажа в Набережных Челнах. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.

Врачи ДРКБ продолжат бороться за его жизнь и оказывать всю необходимую медицинскую помощь.

Из кареты реанимобиля ребенка сразу перевели в реанимацию, за его состоянием будут наблюдать специалисты.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что реанимобиль с пострадавшим мальчиком выехал из Набережных Челнов. Накануне ребенок выпал из окна девятого этажа в поселке ЗЯБ.

Как стало известно агентству от источника, ребенок в квартире находился с отцом, в момент трагедии папа был в соседней комнате.