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Ру Тат
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Здоровье
16 августа 2022  14:46
Эвелина Киселёва

В ДРКБ Татарстана на реанимобиле доставят мальчика, который выпал из окна в Челнах

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Реанимобиль с выпавшим из окна девятого этажа мальчиком выехал из Набережных Челнов в Казань, его доставят в Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.

В Управлении здравоохранения Набережных Челнов отметили, что состояние ребенка врачи оценивают как тяжелое.

В ДРКБ команда медиков готова встретить пострадавшего ребенка и оказать ему всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с девятого этажа одного из домов поселка ЗЯБ в Челнах из окна выпал четырехлетний мальчик.

#дркб #Набережные Челны #выпал из окна
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