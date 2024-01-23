В ДРКБ Татарстана десяти детям провели трансплантацию костного мозга

За полтора года в Детской республиканской клинической больнице провели 10 аутотрансплантаций костного мозга. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.

Напомним, что в Татарстане начали пересаживать детям костный мозг в середине ноября 2022 года. Такая процедура помогает маленьким пациентам с разными видами рака крови – с нейробластомой, лимфомой Ходжкина и герминогенной опухолью.

Фото: Пресс-служба ДРКБ

«Процедура трансплантации стволовых клеток состоит из нескольких технологически сложных процессов и реализуется при участии мультидисциплинарной группы врачей ДРКБ, состоящей из детских онкологов, гематологов, анестезиологов-реаниматологов, трансфузиологов и службы отделения переливания крови», – рассказали в пресс-службе больницы.

На первом этапе трансплантации проводился забор из крови пациента стволовых клеток. Данный процесс выполнялся на специальном оборудовании, которое пропускает через себя кровь пациента и вылавливает “необходимые клетки”. Далее полученный материал направляется на хранение в криобанк стволовых клеток Казанского Федерального Университета, где, следуя определенной технологии, его замораживают и хранят до этапа трансплантации.

Фото: Пресс-служба ДРКБ

На следующем этапе пациенту проводится высокодозная терапия, борющаяся с опухолевыми клетками. После этого, ранее замороженные стволовые клетки размораживаются и их возвращают обратно пациенту.

«На протяжении всех этапов важно соблюдать стерильные условия пребывания пациента, не допуская возможного инфицирования. Зачастую маленьким пациентам приходится жить в изолированном медицинском боксе, общаться с родными через стекло», – рассказали в ДРКБ.

Психолого-педагогическая служба клиники на этом этапе поддерживает маленького пациента. Ежедневно психологи, педагоги, реабилитологи проводят коррекционные процедуры, тренинги и общеобразовательные обучающие занятия в соответствии с возрастом ребенка.

«Вся профессионально проделанная работа позволяет добиться замещения патологического кроветворения функционально здоровой гемопоэтической тканью, а также способствует восстановлению нормальной продукции элементов крови и клеток иммунной системы. Такое лечение сохраняет жизнь пациенту, позволяет восстановить защитные функции детского организма, сократить период восстановления и дать надежду на длительную ремиссию и выздоровление», – заключили в клинике.