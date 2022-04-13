В ДРКБ рассказали о состоянии юного велосипедиста, которого сбили на пешеходном переходе

В Детской республиканской клинической больнице Татарстана «Татар-информу» рассказали о состоянии мальчика, которого на пешеходном переходе сбила машина.

Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшего ребенка в приемный покой больницы.

«У пациента ушибы и ссадины мягких тканей», – рассказали в ДРКБ.

Напомним, что на улице Чуйкова в Казани Kia Rio сбил 11-летнего ребенка-велосипедиста, который ехал по зебре на зеленый сигнал светофора.

Ранее в распоряжении «Татар-информа» появилось видеозапись момента наезда на юного велосипедиста.