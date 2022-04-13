Появилось видео, как в Казани автомобиль сбил мальчика на велосипеде

В распоряжении «Татар-информа» появилось видеозапись момента наезда на юного велосипедиста на улице Чуйкова в Казани.

На кадрах видно, что мальчик едет по зебре на разрешающий сигнал светофора. Один автомобиль пропускает ребенка, однако второй водитель на скорости сбивает мальчика.

В Госавтоинспекции Казани напоминают, что выезд на проезжую часть велосипедистам младше 14 лет категорически запрещен.

«ГИБДД Казани призывает родителей несовершеннолетних велосипедистов разъяснять детям требования ПДД, прежде чем разрешить им самостоятельные поездки на велосипеде по дороге или во дворе», – напомнил заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по Казани подполковник полиции Никита Жирнов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, в Казани иномарка сбила ребенка на велосипеде, когда тот переезжал дорогу по зебре.



