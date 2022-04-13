В ДРКБ рассказали о состоянии девушки, выжившей в страшном ДТП на Танковой

Единственная выжившая девушка в ДТП на улице Танковая в Казани, где легковушка влетела в столб, находится в сознании. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Детской республиканской клинической больницы.

17-летнюю девушку перевели из РКБ в ДРКБ.

«Состояние пациентки стабилизируется. Она в сознании. Разговаривает сама», – рассказали в клинике.

В ДРКБ планируют продолжить лечение пострадавшей.

Напомним, страшное ДТП произошло в воскресенье, 10 апреля, около одиннадцати часов вечера на улице Танковая, в результате аварии погиб водитель и 21-летняя пассажирка автомобиля.

Позже в РКБ скончался еще один пассажир, 19-летний юноша получил тяжелые травмы в результате ДТП.