В ДРКБ рассказали о состоянии девочки, выпавшей с пятого этажа в Зеленольске

В ДРКБ прокомментировали состояние девочки, которая выпала с пятого этажа общежития в Зеленодольске. Происшествие случилось днем 16 июля.

«Травмы оказались не такими серьезными, как могли быть. Можно сказать, что ребенку повезло. Сейчас девочка все еще находится у нас, под наблюдением врачей», – рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи ДРКБ Михаил Поспелов.

Напомним, девочка поступила в больницу в состоянии средней степени тяжести, за ее состоянием наблюдают ведущие специалисты.

Как сообщалось ранее, малышка облокотилась на москитную сетку и упала вниз. Несмотря на серьезную высоту, она выжила.

Михаил Поспелов отметил, что ежегодно врачи и общественные деятели рассказывают об опасности москитных сеток, которые создают обманчивое ощущение опоры – но на деле, не выдерживают и малейшей нагрузки из-за чего дети, опираясь на них, нередко падают с высоты.

«Благодаря профилактической работе с населением, таких происшествий становится меньше, но это не значит, что мы должны расслабиться. Нужно еще весной предупреждать родителей об опасности, чтобы они не теряли бдительность», – подчеркнул врач.