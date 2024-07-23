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В ДРКБ рассказали о состоянии девочки, выпавшей с пятого этажа в Зеленольске
В ДРКБ прокомментировали состояние девочки, которая выпала с пятого этажа общежития в Зеленодольске. Происшествие случилось днем 16 июля.
«Травмы оказались не такими серьезными, как могли быть. Можно сказать, что ребенку повезло. Сейчас девочка все еще находится у нас, под наблюдением врачей», – рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи ДРКБ Михаил Поспелов.
Напомним, девочка поступила в больницу в состоянии средней степени тяжести, за ее состоянием наблюдают ведущие специалисты.
Как сообщалось ранее, малышка облокотилась на москитную сетку и упала вниз. Несмотря на серьезную высоту, она выжила.
Михаил Поспелов отметил, что ежегодно врачи и общественные деятели рассказывают об опасности москитных сеток, которые создают обманчивое ощущение опоры – но на деле, не выдерживают и малейшей нагрузки из-за чего дети, опираясь на них, нередко падают с высоты.
«Благодаря профилактической работе с населением, таких происшествий становится меньше, но это не значит, что мы должны расслабиться. Нужно еще весной предупреждать родителей об опасности, чтобы они не теряли бдительность», – подчеркнул врач.
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