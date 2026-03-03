news_header_top
Общество 3 марта 2026 15:23

В ДРКБ рассказали о состоянии девочки, получившей травмы на детской площадке в Челнах

Состояние девочки из Набережных Челнов, которая получила травмы на детской площадке, оценивается как тяжелое. Об этом рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Детской республиканской клинической больницы.

«Сегодня ночью в реанимационное отделение ДРКБ был госпитализирован шестилетний ребенок. На данный момент состояние оценивается как тяжелое, без отрицательной динамики, подключен аппарат ИВЛ. Специалистами ДРКБ оказывается вся необходимая медицинская помощь», – сообщили агентству.

«Татар-информ» рассказывал, что 2 марта во дворе дома по проспекту Фоменко девочка получила травмы. По предварительным данным, она находилась на детской горке и упала в проем игровой конструкции.

Следователи возбудили дело по статье об оказании небезопасных услуг. Сейчас они выясняют все обстоятельства случившегося и проверяют, кто отвечает за состояние и безопасность площадки.

