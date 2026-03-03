news_header_top
Происшествия 3 марта 2026 15:04

В Челнах следователи возбудили дело после травмирования девочки на детской площадке

В Набережных Челнах возбудили уголовное дело после травмирования шестилетней девочки на детской площадке. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Инцидент произошел 2 марта во дворе дома по проспекту Фоменко. Во время игры на площадке девочка получила травмы. По предварительным данным, она находилась на детской горке и упала в проем игровой конструкции.

Следователи возбудили дело по статье об оказании небезопасных услуг. Сейчас они выясняют все обстоятельства случившегося и проверяют, кто отвечает за состояние и безопасность площадки.

#Набережные Челны #Уголовное дело #пострадал ребенок #детская площадка
