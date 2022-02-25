В Доме уличного театра Альметьевска откроется выставка картин сюрреалиста Кирилла Шмидта

25 февраля в Доме уличного театра Альметьевска «Легкие крылья» состоится зимний благотворительный квартирник и открытие выставки альметьевского художника-сюрреалиста Кирилла Шмидта. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в учреждении.

«На выставке будет представлено порядка 10-15 картин. Помимо этого, артисты уличного театра традиционно представят театральные этюды, репризы в жанре клоунады», — поделилась директор учреждения Гульназ Ханнанова.

Идея проведения квартирников появилась в 2020-м, в год пандемии, когда было очень мало встреч со зрителями. На этом февральском квартирнике было также решено собрать пожертвования для благотворительного фонда «Путь домой». Средства пойдут на помощь бездомным животным.

Начало запланировано на 18.30.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Альметьевский драмтеатр представит премьеру «Не был женат» по повести Гаяза Исхаки.