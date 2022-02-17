Альметьевский драмтеатр представит премьеру «Не был женат»

25 и 26 февраля в Альметьевском татарском драматическом театре состоится премьера «Не был женат» по повести татарского драматурга Гаяза Исхаки.

«Это одно из самых известных произведений Гаяза Исхаки. Татарский классик поднимает проблему межнациональных браков. Эту тему взял режиссер театра Айдар Заббаров», — поделилась с ИА «Татар-информ» директор театра Фарида Исмагилова.

По сюжету, молодой человек по имени Шамси влюбляется в русскую разведенную женщину, однако он не женится на ней, несмотря на появление общих детей. Главный герой на протяжении всего произведения колеблется, правильно ли он поступает.

Материалом для спектакля стала не только одноименная повесть Гаяза Исхаки, но и документальные истории, в основе которых лежат интервью с реальными людьми. Творческая команда, в том числе артисты театра, подняли тему межнациональных браков, рассуждая о рамках национального менталитета и религиозных установок.

«В спектакле есть и часть вербатима, и сегодняшние жизненные истории — не только классика. Нужно посмотреть спектакль, чтобы узнать, куда выведет режиссер эту тему», — отметила собеседница агентства.

Спектакль смогут посетить и обладатели «Пушкинской карты», он будет представлен на татарском языке с синхронным переводом на русский язык.

Премьера стала возможной благодаря субсидии, полученной по федеральному партийному проекту «Театры малых городов».