Старейшему жителю Пестречинского района Татарстана исполнилось 102 года

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Старейший житель Пестречинского района Татарстана, труженик тыла Великой Отечественной войны Александр Липатов сегодня празднует 102 года.

«С днем рождения именинника поздравил руководитель исполкома Пестречинского сельского поселения Павел Сиваев. Ветеран получил поздравительный адрес от Президента России Владимира Путина, подарок от главы района Ильхама Кашапова», — поделились с ИА «Татар-информ» в пресс-службе муниципалитета.

Сегодня ветеран проживает вместе со своей дочерью в Пестрецах. Она ухаживает за отцом, так как состояние здоровья мужчины слабое, он практически не встает с постели.

Александр Липатов родился в деревне Уланово, у него было три младших брата и сестра, из них только маленький Саша остался в живых. Чтобы помочь семье, он начал работать с 14 лет в колхозе. Потом началась война, и молодого человека призвали на фронт. Юноша не участвовал в военных действиях, так как он заболел туберкулезом, после чего его комиссовали и отправили на лечение.

После выздоровления он работал в сельпо, райсоюзе. Трудности его никогда не пугали, со своей женой Татьяной Ивановной он прожил более 65 счастливых лет. Супруги всегда поддерживали друг друга, вместе воспитали шестерых детей. Сейчас юбиляра поддерживают восемь внуков, 14 правнуков и две праправнучки.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент Татарстана Рустам Минниханов по телефону поздравил уроженку Атнинского района республики Сююмбике Гафарову со столетием. Сейчас долгожительница проживает в Магнитогорске.