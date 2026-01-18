В доме Шигабутдина Марджани создадут культурно-просветительское пространство

Дом Шигабутдина Марджани в Старо-Татарской слободе готовят к реконструкции. Об этом «Татар-информу» рассказала директор МБУ «Историческая среда» Элина Табакчи.

«Этот объект находится в нашем ведении, и мы сейчас находимся на этапе проектирования и разработки проектно-сметной документации по дому Шигабутдина Марджани совместно с "Татинвестгражданпроектом" (ТИГП). Мы очень надеемся получить финансирование на строительные и ремонтные работы в следующем году», – отметила Табакчи.

По ее словам, в доме планируют организовать культурно-просветительское пространство.

«В наших планах – создать здесь культурно-просветительское пространство, где люди смогут находить интересные занятия и увлечения, участвовать в творческих образовательных лабораториях, изучать татарский язык и в целом сделать этот дом новой точкой притяжения в Старо-Татарской слободе», – добавила она.

Подробнее о том, как живет и развивается Старо-Татарская слобода, какие новые объекты и культурные проекты привлекают туристов и жителей Казани к историческому центру, – в материале «Элина Табакчи об историческом центре Казани: «Старо-Татарская слобода – кладезь истории».