В доме рядом с ЖК «Лазурные небеса» организовали горячее питание для эвакуированных

Фото: Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

В доме рядом с ЖК «Лазурные небеса» организовали питание и горячие напитки для эвакуированных.

«Совместными силами соседи, волонтеры и просто люди Татарстана», – рассказали корреспонденту «Татар-информа» организаторы временного пункта размещения.

Неравнодушные люди принесли чайник, тары с горячим питанием, чай и кофе.

«Татар-информ» рассказывал, что в Казани зафиксировано 8 прилетов БПЛА – 1 на предприятие, 6 на жилые дома, 1 над рекой.