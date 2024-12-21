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Новости Татарстана и Казани
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В доме рядом с ЖК «Лазурные небеса» организовали горячее питание для эвакуированных
В доме рядом с ЖК «Лазурные небеса» организовали питание и горячие напитки для эвакуированных.
«Совместными силами соседи, волонтеры и просто люди Татарстана», – рассказали корреспонденту «Татар-информа» организаторы временного пункта размещения.
Неравнодушные люди принесли чайник, тары с горячим питанием, чай и кофе.
«Татар-информ» рассказывал, что в Казани зафиксировано 8 прилетов БПЛА – 1 на предприятие, 6 на жилые дома, 1 над рекой.
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