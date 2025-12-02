В доме купца Щетинкина после реставрации планируют разместить гостиницу

Руины одного из домов Щетинкина в 2017 году, до начала реставрации

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В одном из домов купца Василия Щетинкина (ул. Баумана, 34), памятнике казанской архитектуры XIX века, после восстановления планируется разместить гостиницу. Комитет РТ по охране объектов культурного наследия согласовал проект реставрации объекта и выдал разрешение на производство работ, сообщает пресс-служба ведомства.

Дом был построен в 1843 году по разработанному в 1841-м архитектором Фомой Петонди проекту в духе позднего классицизма для Дмитрия Щербакова. Но вскоре, в тех же 1840-х годах, здание приобрел известный казанский купец Василий Иванович Щетинкин, который решил расширить его.

Соответственно, архитектор Роберт Киливейн в 1857 году добавил к основному объему дома двухэтажный пристрой с комнатами и отопительной системой.

Вид дома Щетинкина до разрушения Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

В Комитете РТ по охране ОКН подчеркнули, что здание воссоздают по архивным фотографиям, сохраняя исторический облик фасадов и конструктивных элементов. Согласно проекту, реставрация предполагает приспособление здания для размещения в нем гостиницы.

В ходе ремонтно-восстановительных работ здание восстановят в сохранившихся габаритах, полностью обновив фасады и внутреннюю структуру. Антресольное помещение объединят с чердаком, получив мансардный этаж. Будет обустроена вентиляционная система и прочая инфраструктура для будущей гостиницы. Уцелевшую лепнину и прочий декор реставрируют.

В частности, запланированы: устройство утраченных фундаментов, реставрация кирпичной кладки, восстановление карниза, тяг и декоративных элементов, воссоздание разрушенных стен фасада, возведение внутренних стен и перегородок, лестниц и крылец, перекрытий, установка окон и дверей, отделка помещений.

Проект реставрации разработан Архитектурно-реставрационной компании Елены Шиловой по заказу нынешнего владельца домов Щетинкина – казанской фирмы «Умка».

Последние годы дома находились в аварийном состоянии. От здания №34 сохранилась только фасадная стена. От здания №32 уцелела часть фасада с элементами декора.

В 2017 году дома изъяли у «нерадивого собственника» – компании «Дом на Проломной», которая обещала приступить к реставрационным работам еще в 2011 году. Руинированные объекты выставлялись на продажу несколько раз, но не вызывали интереса у инвесторов.

В 2023 году дома были реализованы с обязательством в кратчайшие сроки их восстановить. В ноябре 2023-го начались аварийные работы. Позднее сообщалось, что здесь планируют открыть ресторанный комплекс. Затем появилась информация о возможном приспособлении под апарт-отель.