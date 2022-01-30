В казанском Доме дружбы народов прошел спектакль «Жизнь» в память о жертвах Холокоста

Салават Камалетдинов/ ИА "Татар-информ"

Сегодня в казанском Доме дружбы народов еврейская община Татарстана показала спектакль «Жизнь» в рамках Недели памяти жерт Холокоста. С 17 января по 4 февраля по всей стране проводятся мемориальные и образовательные мероприятия, приуроченные к Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти «Аушвиц» («Освенцим»).

«Это очень горькая и грустная дата не только в еврейском календаре, но и во всем мире. 27 января — это день освобождения лагеря Освенцим. Однако многие забывают, что кроме этого самого крупного лагеря было еще более 1,6 тыс. подобных», — сказала координатор программ еврейского общинного центра Казани София Бородова.

Она добавила, что спектакль поставили не профессиональные актеры, а семейный клуб из самодеятельных артистов еврейской общины. Организаторы хотели рассказать людям реальные истории жизни узников концлагерей, о том, с чем им пришлось столкнуться в плену у фашистов.

Фото: © Салават Камалетдинов/ ИА "Татар-информ"

«Мы пришли сюда, чтобы еще раз вспомнить о трагедии, которая была во время войны, и о людях, которые погибли за наше будущее», — отметила председатель казанского Совета ветеранов по организации досуга Нина Бочкарева.

Она подчеркнула, что ей очень приятно видеть на мероприятии молодых людей, которые, как и представители старшего поколения, считают важным помнить историю и посещать подобные события.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани состоялось возложение цветов к мемориальной доске генерала Федора Красавина — освободителя концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.