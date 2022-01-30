В память жертв Холокоста в Казани возложили цветы к мемориальной доске генералу Красавину

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Сегодня в Казани состоялось возложение цветов к мемориальной доске генерала Федора Красавина — освободителя концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. 27 января 1945 года дивизии генерала удалось освободить лагерь смерти, в котором к тому моменту уцелело более 7 тыс. узников, в том числе 700 детей.

«Память жива. Это действительно очень болезненное историческое событие — то, что пережил весь мир более 70 лет назад. И мы должны об этом помнить, чтобы такие ужасы не повторялись на нашей планете», — обратился к участникам церемонии начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Присутствующим рассказали о жизни генерала Красавина, а также о событиях, происходивших в Освенциме до и во время освобождения. После этого состоялось торжественное возложение цветов к мемориалу Федора Красавина.

«Национальная рознь — это страшное зло человечества. И слава богу, что мы ее победили. Сейчас у нас дружба и спокойствие, за которые необходимо держаться и не поддаваться националистическим взглядам», — заявил журналистам после мероприятия представитель еврейской общины Евгений Моисеевич.

Мероприятие прошло в рамках «Недели памяти жертв Холокоста». В нем приняли участие представители Ассамблеи народов Республики Татарстан, еврейской общины Татарстана, Министерства культуры РТ и исполнительного комитета города Казани. Мемориальная доска расположена по адресу: улица Адамюка, дом 4. Она была установлена 9 мая 2021 года.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Федор Михайлович Красавин (1896-1948) — генерал-майор Красной Армии, командир 100-й Львовской стрелковой дивизии 60-й армии 1-го Украинского фронта. За освобождение свыше 7 тысяч человек он был награжден орденом Александра Невского. Участник Октябрьской революции, гражданской войны, почти 30 лет жизни отдал исполнению воинского долга. С 1938 по 1942 год находился в ГУЛАГе, освобожден 11 февраля 1942 года (полностью реабилитирован в 1968 году). С весны 1942 года на фронтах Великой Отечественной войны прошел боевой путь от Карелии до Праги. В 1945-1948 годах Федор Красавин возглавлял Казанский гарнизон. Скончался в 1948 году в Казани, похоронен на Арском кладбище.

С 2006 года 27 января по решению Генеральной ассамблеи ООН отмечается как Международный день памяти жертв Холокоста.