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В Доме дружбы народов исключили наличие в Татарстане конфликтов на национальной почве
В Татарстане между гражданами иностранных государств не возникает конфликтов на национальной почве. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» заявил директор Дома дружбы народов РТ Тимур Кадыров.
Комментируя массовую драку между мигрантами из Туркменистана и Казахстана на складе маркетплейса Ozon в Зеленодольском районе, спикер отметил, что конфликт произошел исключительно на бытовой почве, а не по причинам этнической неприязни.
По его словам, после драки в тот же день была проведена встреча с активистами казахской и туркменской общин о недопустимости решения вопросов с применением силы.
Сейчас профилактическая работа по недопущению возникновения конфликтов усилилась. Активисты национально-культурных общин разъясняют положения законодательства РФ и позицию властей РФ о недопустимости решения конфликтов силовым путем.
Кроме того, Тимур Кадыров призвал иностранных граждан при возникновении предпосылок для конфликта решать их мирным путем или в Доме дружбы народов.
«У нас такие примеры есть, когда мы собирались за круглым столом с представителями разных национальностей и обсуждали те зачатки, которые могли бы привести к конфликту», — отметил он.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамске назвали ключевые аспекты работы над адаптацией трудовых мигрантов. В городе нефтехимиков в начале сентября произошла драка между гражданами Узбекистана.
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