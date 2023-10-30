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В Нижнекамске назвали ключевые аспекты работы над адаптацией трудовых мигрантов
Работа по адаптации трудовых мигрантов – одно из важных направлений в сохранении межнационального и межконфессионального согласия в Нижнекамске. В Доме дружбы народов регулярно проводятся круглые столы, на которых совместно с активистами проходит обсуждение проблемных вопросов. Об этом стало известно на деловом понедельнике в исполкоме Нижнекамска.
По словам директора нижнекамского Дома дружбы народов Васила Хафизова, за минувшие два месяца состоялись две встречи. В сентябре в обсуждении вопросов миграции приняли участие представители Ассамблеи народов Татарстана, органов власти и общественных организаций.
В октябре прошел круглый стол с приглашением лидеров среди трудовых мигрантов, прибывших в Нижнекамский район из Узбекистана. На встрече присутствовали представители УВД района, ряда компаний, отделения Центра противодействия экстремизму МВД по РТ, председатель Узбекской национально-культурной автономии.
«Обсудили вопросы недопустимости возможных конфликтов на расовой почве, разжигания социальной, национальной и религиозной розни трудовыми мигрантами, прибывшими из Узбекистана. Также обсуждались вопросы взаимодействия и сотрудничества, направленные на адаптацию иностранных граждан, вопросы профилактики террористической деятельности и экстремизма», — доложил директор ДДН.
Помимо этого, для учащихся школ города в течение года реализуется муниципальный проект «Урок дружбы», основная цель которого — воспитание интернационализма, чувства национальной гордости за свой народ, уважения друг к другу, к народам, населяющим малую Родину.
«Проводятся познавательные экскурсии „Бесценные сокровища национальной культуры“, знакомящие с культурой разных народов, формирующие у молодежи интерес к истории разных народов, к родному краю, к своим корням», — заключил он.
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