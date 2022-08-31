В домах Кировского района Казани на сутки отключат воду

Почти на сутки будет отключена вода в ряде домов Кировского района Казани.

Подача воды будет прекращена с 9.00 2 сентября до 6.00 3 сентября по следующим адресам: ул. 1 Мая, д. 1; ул. Гладилова, д. 56; ул. Краснококшайская, дд. 81/1, 81/10 и 83; ул. Лукницкого, д. 2; ул. Поперечно-Базарная, дд. 1 и 10/81; ул. Слободская, дд. 17, 19, 23, 24, 38 и 42.

Отключение связано с проведением работ на сетях водопровода, поясняет пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Жители могут оставить заявку на подвоз воды автоцистернами по телефону: 8 (843)231-62-60.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 6-7 сентября и 13-14 сентября в домах Казани не будет горячей воды из-за проведения опрессовок и ремонта тепловых сетей.