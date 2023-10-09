В домах Казани восстановили отопление после аварии на теплопроводе

Сотрудники профильных служб устранили аварию на теплопроводе – подача тепла в жилые дома и социальные объекты восстановлена. Об этом агентству сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Отмечается, что в 19.30 аварийные работы были завершены, осуществлен пуск теплоносителя в систему, а в 21.00 теплоснабжение потребителей восстановлено в штатном режиме.

Напомним, сегодня в 17.06 на единый номер вызова экстренных служб поступило сообщение от диспетчера «Татэнерго», который сообщил, что при проведении земляных работ поврежден теплопровод.

В результате под отключение попали 29 многоквартирных домов:

Пр. Победы, д. №№ 34, 38, 40, 42, 44, 46, 46А, 46Б;

ул. Ю.Фучика, д. №№ 49, 51, 53, 55, 55А, 69, 71, 75, 79, 83, 87, 91;

ул. Р.Зорге, д. №№ 66В, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86;

Кроме того, без тепла остались детские сады №25 и №43, гимназия №19, а также Республиканский специализированный дом ребенка.