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Без тепла из-за повреждения теплопровода в Казани остались 29 домов, 2 детсада и школа
Сегодня в 17.06 на единый номер вызова экстренных служб поступило сообщение от диспетчера «Татэнерго», который сообщил, что при проведении земляных работ поврежден теплопровод. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
В результате под отключение попали 29 многоквартирных домов:
- Пр. Победы, д. №№ 34, 38, 40, 42, 44, 46, 46А, 46Б;
- ул. Ю.Фучика, д. №№ 49, 51, 53, 55, 55А, 69, 71, 75, 79, 83, 87, 91;
- ул. Р.Зорге, д. №№ 66В, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86;
Кроме того, без тепла остались детские сады №25 и №43, гимназия №19, а также Республиканский специализированный дом ребенка.
Планируемое время завершения аварийных работ – 21.00 9 октября.
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