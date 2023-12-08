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В дома ЖК «Казань 21 век» началась подача теплоносителя после аварии
В Казани устранили аварию на сетях ЖК «21 век», оставившую несколько домов без тепла. Об этом рассказали администрации Советского района города.
«Авария на сетях теплопровода в ЖК „Казань 21 век“ устранена. Сейчас ведется процесс по подаче теплоносителя потребителям», — говорится в телеграм-канале администрации.
Авария, напомним, произошла сегодня утром, а затем повторно — днем во дворе жилого дома №20 по улице Курской. Из-за нее в некоторых домах и учреждениях микрорайона было отключено отопление.
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