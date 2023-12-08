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Из-за аварии на теплосетях в нескольких домах ЖК «21 век» отключили отопление
В казанском ЖК «21 век» произошла авария на сетях теплопровода, в связи с чем сейчас в некоторых домах и учреждениях микрорайона отключено отопление. Об этом сообщает Администрация Советского района Казани.
Авария произошла во дворе жилого дома №20 по улице Курская. Как сообщают власти города, с ночи на месте работают бригады и службы.
«Предварительно к 5 утра отопление в многоквартирных домах было восстановлено, но, к сожалению, прорыв образовался повторно. Сейчас работы продолжаются», – указано в сообщении.
Из детских садов уже забрали детей, в другом воспитанники ждут своих родителей. На это время включили обогреватели. Всех родителей оповестили о ситуации и принятых мерах, отметили в администрации.
В свою очередь прокуратура Казани организовала проверку.
«Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов поручил провести проверку по факту аварии на сетях, в результате которой несколько казанских детсадов остались без отопления. Организовать надзорные мероприятия поручено прокурору Казани», – отметил старши помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Ведомство проконтролирует соблюдение сроков устранения последствий коммунальной аварии и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.
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