Из-за аварии на теплосетях в нескольких домах ЖК «21 век» отключили отопление

В казанском ЖК «21 век» произошла авария на сетях теплопровода, в связи с чем сейчас в некоторых домах и учреждениях микрорайона отключено отопление. Об этом сообщает Администрация Советского района Казани.

Авария произошла во дворе жилого дома №20 по улице Курская. Как сообщают власти города, с ночи на месте работают бригады и службы.

«Предварительно к 5 утра отопление в многоквартирных домах было восстановлено, но, к сожалению, прорыв образовался повторно. Сейчас работы продолжаются», – указано в сообщении.

Из детских садов уже забрали детей, в другом воспитанники ждут своих родителей. На это время включили обогреватели. Всех родителей оповестили о ситуации и принятых мерах, отметили в администрации.

В свою очередь прокуратура Казани организовала проверку.

«Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов поручил провести проверку по факту аварии на сетях, в результате которой несколько казанских детсадов остались без отопления. Организовать надзорные мероприятия поручено прокурору Казани», – отметил старши помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ведомство проконтролирует соблюдение сроков устранения последствий коммунальной аварии и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.