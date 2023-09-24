В ДНР ввели военную цензуру на сообщения в интернете, телефонные разговоры и почту

В ДНР ввели военную цензуру на сообщения в интернете, телефонные разговоры и почтовые отправления, указ главы региона Дениса Пушилина опубликован на его сайте.

Порядок ее осуществления разработают УФСБ по региону, Минсвязи ДНР и Мининформ ДНР.

Согласно указу, в ДНР также вводится комендантский час. Устанавливается запрет на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах еженедельно в период с понедельника до пятницы с 23.00 до 04.00 часов:

«В целях обеспечения режима военного положения, осуществления мероприятий по борьбе с диверсионно-разведывательными формированиями постановляю: <...> ввести военную цензуру за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем, а также контроль за телефонными переговорами», – указано в документе.

Напомним, что с октября 2022 года согласно указу президента РФ на территории ДНР введено военное положение.