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В ДНР ввели военную цензуру на сообщения в интернете, телефонные разговоры и почту
В ДНР ввели военную цензуру на сообщения в интернете, телефонные разговоры и почтовые отправления, указ главы региона Дениса Пушилина опубликован на его сайте.
Порядок ее осуществления разработают УФСБ по региону, Минсвязи ДНР и Мининформ ДНР.
Согласно указу, в ДНР также вводится комендантский час. Устанавливается запрет на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах еженедельно в период с понедельника до пятницы с 23.00 до 04.00 часов:
«В целях обеспечения режима военного положения, осуществления мероприятий по борьбе с диверсионно-разведывательными формированиями постановляю: <...> ввести военную цензуру за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем, а также контроль за телефонными переговорами», – указано в документе.
Напомним, что с октября 2022 года согласно указу президента РФ на территории ДНР введено военное положение.
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