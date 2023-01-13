news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
13 января 2023  11:25

Советник Пушилина сообщил об оперативном окружении Артемовска

news_top_970_100

 Артемовск взят в оперативное окружение российскими военными, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. Об этом сообщает РИА Новости. 

«С двух сторон формируются серьезные наши кулаки, которые делают охват города. Уже практически вокруг Артемовска тоже работает очень плотно наша артиллерия. Это нам вселяет очень серьезный оптимизм», – рассказал он.

По словам Кимаковского, такая же операция ранее была проведена и в Соледаре, благодаря чему удалось взять город почти под полный контроль, поскольку противник не мог доставлять туда боеприпасы и перемещать свои войска. Ранее на этой неделе руководитель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин сообщил, что в центре города образовался котел, в котором ведутся бои.

Специальная военная операция на Украине, инициированная Президентом России Владимиром Путиным, проводится с 24 февраля прошлого года. 

 

#спецоперация на Украине #политика
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное