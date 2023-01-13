Советник Пушилина сообщил об оперативном окружении Артемовска

Артемовск взят в оперативное окружение российскими военными, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. Об этом сообщает РИА Новости.

«С двух сторон формируются серьезные наши кулаки, которые делают охват города. Уже практически вокруг Артемовска тоже работает очень плотно наша артиллерия. Это нам вселяет очень серьезный оптимизм», – рассказал он.

По словам Кимаковского, такая же операция ранее была проведена и в Соледаре, благодаря чему удалось взять город почти под полный контроль, поскольку противник не мог доставлять туда боеприпасы и перемещать свои войска. Ранее на этой неделе руководитель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин сообщил, что в центре города образовался котел, в котором ведутся бои.

Специальная военная операция на Украине, инициированная Президентом России Владимиром Путиным, проводится с 24 февраля прошлого года.