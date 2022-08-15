В ДНР приговорили к смертной казни еще троих иностранных наемников

Пятерым иностранным наемникам, воевавшим на территории Донбасса на стороне ВСУ, огласили обвинение. Троим из них грозит смертная казнь.

Среди приговоренных к высшей мере наказания – швед Матиас Густавссон, хорват Векослав Пребег и британец Джон Хардинг. Их обвинили в совершении преступлений по статье «насильственный захват власти или насильственное удержание власти» и по статье «участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях».

Также среди тех, кому огласили обвинение – британцы Эндрю Хилл и Дилан Хил, который, к слову, обвиняется не в участии в спецоперации, а в вербовке наемников, передает РИА Новости. Хилла обвиняют в участии в вооруженном конфликте.

Уточняется, что все пятеро иностранных наемников, которых судят в ДНР, не согласны с предъявленными обвинениями, но почти все готовы давать показания. Верховный суд ДНР продолжит рассмотрение дел иностранных наемников в начале октября.

Казнить наемников будут через расстрел – об этом ранее сообщал глава ДНР Денис Пушилин.

Напомним, в июне суд ДНР уже приговорил к смертной казни военнопленных британских подданых за участие в спецоперации в качестве наемников – 48-летнего Шона Пиннера и 28-летнего Эйдена Аслина, а также подданного Марокко 21-летнего Саадуна Брагима .