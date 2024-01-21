МИД России призвал все ответственные правительства и международные структуры решительно осудить действия ВСУ, обстрелявших рынок и магазины в Донецке. Действия Киева, поддерживаемого Западом, становятся все более безрассудными.

В министерстве отметили, что обстрел, в результате которого погибли 25 человек, велся из вооружений, поставляемых западными странами. Это вновь доказывает их вовлеченность в конфликт, поддержку режима Зеленского, пропагандирующего ненависть к ни в чем не повинным мирным жителям. «Киевские главари называют их „особями“ и готовы безжалостно убивать», — подчеркнуто в сообщении.

Россия категорически осудила удары по гражданскому населению. «Безудержное стремление Запада нанести России „стратегическое поражение“ руками украинских марионеток, которых он готов бездумно и безгранично поддерживать, подталкивает киевский режим к все более безрассудным шагам, включая акты терроризма, массовые нарушения международного гуманитарного права и военные преступления», — заявил МИД РФ.

В министерстве обратили внимание, что теракты, совершаемые Киевом, свидетельствуют об отсутствии устремленности к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами. С другой стороны, они подтверждают необходимость проведения специальной военной операции, инициированной Президентом России Владимиром Путиным в феврале 2022 года.

«С территории Украины не должны исходить угрозы безопасности и совершаться акты терроризма», — уверены во внешнеполитическом ведомстве.