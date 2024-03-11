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В дни выборов Президента РФ в 144 странах будет работать 295 избирательных участков
К предстоящим выборам Президента России за рубежом открыли 295 избирательных участков. Они были размещены в 144 странах мира. Об этом сообщил член ЦИК РФ Павел Андреев.
«За пределами территории РФ образованы 295 избирательных участков в 144 иностранных государствах, в том числе семь избирательных участков на территории города Байконур», – цитирует спикера РИА «Новости».
Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
Напомним, в Казани можно будет проголосовать на 466 избирательных участках, 31 из них расположены в местах временного пребывания. Всего на данный момент в столице Татарстана насчитывается 927,6 тыс. избирателей, 24,3 тыс. из них будут голосовать впервые.
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