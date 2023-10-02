В Дни книжного фестиваля в Татарстане появится «Менделеевск-дом»

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

Основной площадкой предстоящего детского книжного краеведческого фестиваля «Мы и Менделеевск» станет возведенный в городе уникальный купол – арт-пространство «Атмосфера». Об этом на совещании в администрации сообщил глава Менделеевского района Радмир Беляев.

«Мы приняли решение, что все публичные события фестиваля мы проведем в куполе. Построенное сооружение универсального зала позволяет проводить в нем мультиформатные события. Мы хотим продемонстрировать горожанам, гостям города и СМИ его полные возможности — как целый фестиваль с ярмаркой, мастер-классам, спектаклями, лекциями, дискуссиями — большой программой для детей и родителей может поместиться в этом волшебном Доме», — отметил Радмир Беляев.

На дни фестиваля сооружение переименуют в «Менделеевск-дом»: в названии использовали игру слов – русского «дом» и domе, означающего в переводе «купол».

Напомним, первый детский книжный краеведческий фестиваль пройдет в Менделеевске 7 и 8 октября. В программе фестиваля книжная ярмарка, открытые дискуссии, медиалаборатория и многое другое. Также будет и отдельная кулинарная программа: известный телеведущий Антон Аренс представит серию мастер-классов и расскажет рецепт ухи с «Менделеевской водой», все младшие гости фестиваля научатся лепить вареники с вишней по рецепту Любови Менделеевой и посетят чаепитие, где попробуют любимое варенье Менделеева.