В дни Kazan Digital Week в столице Татарстана запретят перевозить опасные грузы

В дни проведения международного форума Kazan Digital Week в столице Татарстана будет ограничено движение и стоянка транспортных средств, которые перевозят вещества высокой степени опасности.

Уточняется, что запрет будет действовать с 9 по 11 сентября.

Напомним, в постановлении, опубликованном в электронном сборнике документов и правовых актов на сайте мэрии, было указано четыре крупных мероприятия, во время которых в городе будут устанавливать запрет. Среди них – XVI Саммит стран БРИКС, который пройдет с 22 по 24 октября, и Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» (с 13 по 15 ноября).