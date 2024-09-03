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В дни Kazan Digital Week в столице Татарстана запретят перевозить опасные грузы
В дни проведения международного форума Kazan Digital Week в столице Татарстана будет ограничено движение и стоянка транспортных средств, которые перевозят вещества высокой степени опасности.
Уточняется, что запрет будет действовать с 9 по 11 сентября.
Напомним, в постановлении, опубликованном в электронном сборнике документов и правовых актов на сайте мэрии, было указано четыре крупных мероприятия, во время которых в городе будут устанавливать запрет. Среди них – XVI Саммит стран БРИКС, который пройдет с 22 по 24 октября, и Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» (с 13 по 15 ноября).
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