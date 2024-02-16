В дни «Игр будущего» Казанская телебашня включит архитектурную подсветку

С 21 февраля по 3 марта Казанская телебашня будет включать архитектурную подсветку, посвященную «Играм будущего». Об этом сообщает пресс-служба Минцифры Татарстана.

Увидеть необычное освещение можно будет с 17.00 до 23.00.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» пройдет в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Как отметил Президент России Владимир Путин, предстоящие игры будут самыми масштабными в мире состязаниями по киберспорту. Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился мнением, что «Игры будущего» и Игры стран БРИКС в Казани оставят огромный след в истории.