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В дни «Игр будущего» Казанская телебашня включит архитектурную подсветку
С 21 февраля по 3 марта Казанская телебашня будет включать архитектурную подсветку, посвященную «Играм будущего». Об этом сообщает пресс-служба Минцифры Татарстана.
Увидеть необычное освещение можно будет с 17.00 до 23.00.
Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» пройдет в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Как отметил Президент России Владимир Путин, предстоящие игры будут самыми масштабными в мире состязаниями по киберспорту. Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился мнением, что «Игры будущего» и Игры стран БРИКС в Казани оставят огромный след в истории.
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