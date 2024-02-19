Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В дни «Игр будущего» до аэропорта запустили 8 дополнительных электричек — расписание
В Казани введено 8 дополнительных рейсов электропоездов до аэропорта во время «Игр будущего». Они курсируют по этому маршруту в дополнение к 20 регулярным рейсам, рассказали в пресс-службе воздушной гавани.
В направлении аэропорта будут двигаться пять составов:
• № 7602 отправлением в 08:42, прибытием в 09:07;
• № 7604 отправлением в 11:02, прибытием в 11:22;
• № 7606 отправлением в 13:31, прибытием в 13:51;
• № 7608 отправлением в 16:08, прибытием в 16:28;
• № 7610 отправлением в 18:30, прибытием в 18:50.
В обратном направлении:
• № 7605 отправлением в 14:25, прибытием в 14:45;
• № 7607 отправлением в 15:38, прибытием в 15:58;
• № 7609 отправлением в 21:43, прибытием в 22:08.
Уточняется, что электрички двигаются без промежуточных остановок. Они продолжат перевозить участников и гостей турнира до 4 марта.
Также казанцев предупредили, что в день официального открытия соревнований, 21 февраля, на дорогах будут введены ограничения движения.
«Игры будущего» – международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях. Официальное открытие состоится 21 февраля.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»