В дни «Игр будущего» до аэропорта запустили 8 дополнительных электричек — расписание

Фото: https://t.me/airportkazan

В Казани введено 8 дополнительных рейсов электропоездов до аэропорта во время «Игр будущего». Они курсируют по этому маршруту в дополнение к 20 регулярным рейсам, рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

В направлении аэропорта будут двигаться пять составов:

• № 7602 отправлением в 08:42, прибытием в 09:07;

• № 7604 отправлением в 11:02, прибытием в 11:22;

• № 7606 отправлением в 13:31, прибытием в 13:51;

• № 7608 отправлением в 16:08, прибытием в 16:28;

• № 7610 отправлением в 18:30, прибытием в 18:50.

В обратном направлении:

• № 7605 отправлением в 14:25, прибытием в 14:45;

• № 7607 отправлением в 15:38, прибытием в 15:58;

• № 7609 отправлением в 21:43, прибытием в 22:08.

Уточняется, что электрички двигаются без промежуточных остановок. Они продолжат перевозить участников и гостей турнира до 4 марта.

Также казанцев предупредили, что в день официального открытия соревнований, 21 февраля, на дорогах будут введены ограничения движения.

«Игры будущего» – международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях. Официальное открытие состоится 21 февраля.