В детском саду «Ландыш» прошла акция по сбору гуманитарной помощи

Фото предоставлено Ольгой Ивановой

Воспитанники детского сада «Ландыш» Новошешминского района передали гуманитарную помощь для участников специальной военной операции. Акция прошла 2 февраля, в ней приняли участие дети старшей группы «Непоседы» и их родители.

В детский сад принесли пакеты со сладостями, консервами, теплыми вещами, средствами гигиены и другими необходимыми продуктами.

Собранную помощь дети вместе с воспитателем разложили и упаковали в коробки для последующей отправки.

«Наша группа в детском саду является волонтерской. К каждой отправке гуманитарной помощи районом родители нашей группы вместе с детьми принимают участие в этой благотворительной акции», – рассказала воспитатель Наталья Коновалова.

По ее словам, родители всех 27 воспитанников постоянно поддерживают инициативу и никогда не отказываются от участия.

«Недавно откликнулись мамы, чтобы вместе замесить и нарезать лапшу – сделали целое ведерко. Дети нарисовали рисунки. Я очень благодарна и детям, и родителям за активное участие. Пусть наши бойцы почувствуют там, на передовой, тепло домашнего очага. Пусть знают, что тыл – всегда с ними», – отметила Коновалова.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.