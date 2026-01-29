«Самое ценное – человеческая жизнь»: медик с позывным Пульс рассказал о службе на СВО

Фото предоставлено Ольгой Ивановой

Спецназовец с позывным Пульс провел занятие по основам тактической медицины в рамках слета отрядов «Форпост», который прошел в молодежном центре Новошешминска. В ходе встречи школьники пообщались с бойцами спецназа, а занятие стало для подростков практическим уроком мужества.

Занятие провел Егор – медик отряда «Барс», проходящий службу в группе эвакуации. В начале встречи он подчеркнул, что, несмотря на применение современной и дорогостоящей техники, главным на войне остается человек.

«Несмотря на применяемую дорогостоящую технику, самое ценное на войне – человеческая жизнь. Как с нашей стороны, так и со стороны противника. Поэтому любое подразделение заботится о том, чтобы человеческая жизнь была сохранена», – отметил он.

Фото предоставлено Ольгой Ивановой

Егор рассказал школьникам, какими средствами сегодня оснащены эвакуационные группы, и объяснил, почему навыки оказания первой помощи в боевых условиях являются критически важными.

«В большинстве случаев боец должен уметь помочь себе сам, потому что медик, увы, не может быть рядом каждую секунду», – пояснил он.

В ходе занятия Пульс провел для ребят своеобразную экскурсию по эволюции военной медицины. Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны аптечки санинструкторов включали минимальный набор – бинт, жгут и йод, тогда как современные медицинские рюкзаки значительно тяжелее и оснащены куда шире.

Фото предоставлено Ольгой Ивановой

«Главный враг при ранении – это кровопотеря», – подчеркнул медик, демонстрируя турникеты, жгуты и эластичные бинты, которые сегодня носят как военные медики, так и сами бойцы.

Он показал индивидуальную отрывную аптечку, которая крепится на бронежилете, и рассказал, где и какие средства должны находиться. В роли «живого манекена» выступил оператор БПЛА Роман, на котором Егор наглядно показал расположение медикаментов и средств первой помощи.

Отдельно Пульс остановился на ранениях грудной клетки и использовании окклюзионных пластырей.

«Если ранят в легкие, человеку становится трудно дышать, легкие начинают давить на сердце и мешать его работе. Чтобы этого не произошло, используются окклюзионные пластыри», – объяснил он.

Медик уточнил, что пластыри бывают вентилируемыми и невентилируемыми, и предложил школьникам самим подумать, в каких случаях применяется каждый из них. Он пояснил, что при сквозном ранении используется вентилируемый пластырь, который выпускает воздух наружу и предотвращает пневмоторакс.

Говоря о кровоостанавливающих средствах, Егор обратил внимание на бинты для тампонады.

«Турникеты и жгуты нельзя держать долго – иначе начнется омертвение тканей, и человеку может грозить ампутация. Поэтому сейчас обязательно применяются бинты для тампонады, которые закладываются прямо в рану», – рассказал он, отметив, что процедура эта крайне болезненная.

Фото предоставлено Ольгой Ивановой

Отдельное внимание было уделено обезболивающим средствам.

«Как вы считаете, что обязательно должно быть в аптечке?» – задал вопрос Пульс.

По его словам, самым распространенным обезболивающим средством у бойцов является нефопам. Он также показал охлаждающий гидрогель для ожогов и термоодеяло.

«Это термоодеяло. Оно не раз спасало меня от холода. Обернувшись в него, человек начинает согреваться собственным теплом», – пояснил медик.

Фото предоставлено Ольгой Ивановой

В ходе беседы школьники интересовались весом экипировки. Им предложили примерить бронежилет и каску.

«Каска весит примерно полтора килограмма, а бронежилет с двумя плитами – около восьми», – уточнили бойцы.

В завершение встречи участники поблагодарили спецназовцев бурными аплодисментами. Прозвучала песня «Встанем!», на экране демонстрировались фотографии погибших на СВО жителей Татарстана. Память павших почтили минутой молчания.

Фото предоставлено Ольгой Ивановой

Также были вручены Благодарственные письма представителям общественных организаций и организаторам урока мужества. После этого школьники смогли сфотографироваться с бойцами, примерить экипировку и подержать в руках квадрокоптеры.

«Дети вышли оттуда другими», – отметила заместитель директора Петропавловской школы Римма Белькова.

«Мы узнали, как все происходит на самом деле, из первых уст – от настоящих героев. Такие уроки кардинально изменяют людей», – подчеркнула она.

Фото предоставлено Ольгой Ивановой