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В детском саду Челнов собрали помощь и написали письма участникам СВО
Сотрудники и воспитанники набережночелнинского детского сада №2 «Алсу» присоединились к добровольческой акции «Помощь солдату» по сбору помощи российским военнослужащим в зоне спецоперации. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.
Работники детского сада и родители воспитанников собрали продукты длительного хранения — консервы, кондитерские изделия и варенье, средства личной гигиены — мыло влажные салфетки, личные вещи, а также медицинские средства — повязки, жгуты, бинты, антисептики.
Воспитанники старших и подготовительных групп нарисовали рисунки и написали письма солдатам, содержащие слова поддержки.
Акция состоялась в рамках волонтерского движения, которое призвано показывать детям пример и формировать в них такие черты, как патриотизм, взаимопомощь, доброта и щедрость.
Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что челнинские активисты сплели более 8 тыс. квадратных метров маскировочных сетей.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
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