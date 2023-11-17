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Челнинские активисты сплели более 8 тыс. квадратных метров маскировочных сетей
Глава администрации Автозаводского района Набережных Челнов Винер Харисов посетил пункт плетения маскировочных сетей для применения в зоне спецоперации. Как сообщается в телеграм-канале городской администрации, он расположен в торговом центре «Октябрьское».
Возглавляет пункт Татьяна Трубникова. Она — координатор волонтерского движения «Народная сеть».
С начала работы пункта волонтеры сплели 750 сетей общей площадью более 8 тыс. квадратных метров, сделали 105 модулей неснимаемой защиты «Невидимка» для танков и боевой техники.
Винер Харисов выразил слова искренней благодарности Татьяне Трубниковой и всем волонтерам за активную гражданскую позицию, значимый и благородный труд.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
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